Presidente do Ceará revela sondagens para jogadores do elenco; veja nomes

O Ceará encerrou a temporada de 2021 com o elenco valorizado. Com vaga na Copa Sul-Americana pelo segundo ano consecutivo, a diretoria do Vovô recebeu diversas sondagens do mercado e analisa as situações do plantel, apesar de ter efetuado apenas a venda do atacante Rick.

A informação foi confirmada pelo presidente alvinegro Robinson de Castro. “Existem sempre sondagens por Cléber, Fernando Sobral, Bruno (Pacheco) e Mendoza. Existem os desconfortos que são quando ligam para o jogador e oferecem mundos. Sei que determinado cidadão fez isso e quer que eu exponha na mídia. Isso não é legal. Temos que mensurar o valor dos atletas”, explicou em entrevista exclusiva ao programa Jogada 2º Tempo, da Rádio Verdinha.

Dentre as situações dos atletas, o atacante Cléber recebeu oferta de empréstimo de uma equipe do Oriente Médio. Já o volante Fernando Sobral é um dos alvos de Rogério Ceni no São Paulo. Robinson reiterou que qualquer negociação exigiria reposição para o técnico Tiago Nunes em 2022.

“Temos que ter capacidade de suprir alguma saída, espero que não tenha, mas pode acontecer e vamos ter de buscar. É difícil a reposição, o mercado está muito restrito”, completou o dirigente.

Até o momento, o Ceará anunciou as contrataçõe do lateral direito Michel Macedo e do volante Richardson. O Diário do Nordeste apurou que a equipe tem acerto com o atacante Iury Castilho, que estava no CSA, além de negociação com o volante Richard, do Corinthians.

VEJA ENTREVISTA COM ROBINSON DE CASTRO