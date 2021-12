São Paulo monitora situação de volante Fernando Sobral, do Ceará

O São Paulo monitora a situação do volante Fernando Sobral, do Ceará. Segundo o portal UOL, o clube paulista fez contato com o staff do atleta de 27 anos, que agrada ao técnico Rogério Ceni.

Em contato com a diretoria alvinegra, o Diário do Nordeste apurou que o Vovô não recebeu nenhuma oferta até o momento. O contrato do jogador em Porangabuçu é até o fim de 2023.

Na atual temporada, Sobral participou de 52 jogos e marcou dois gols. O volante encerrou o Brasileirão como um dos líderes de fundamentos defensivos, como desarmes e interceptações.

Foco no futebol cearense

Com Rogério Ceni no comando, o São Paulo avalia o futebol cearense como um cenário para reforços. Nos últimos dias, o time sondou também as situações de atletas do Fortaleza, a exemplo do zagueiro Benevenuto, do volante Ronald, e dos atacantes Romarinho e David.

A busca é fruto do conhecimento de Ceni com a região. O ex-goleiro é apontado como um dos maiores treinadores da história do Fortaleza e teve passagem vitoriosa, com momentos entre 2018 e 2020. Quando dirigia o Flamengo, também indicou nomes do time tricolor para contratação.