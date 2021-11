Fernando Sobral é o líder em roubadas de bola entre todos os jogadores do Brasileirão

Um dos principais destaques do Ceará desde a temporada passada, o volante Fernando Sobral segue mantendo a regularidade em bom nível. O camisa 8 do Alvinegro é, entre todos os jogadores do Campeonato Brasileiro, o líder em roubadas de bola.

Na atual edição do Brasileirão, o volante do Vovô é o primeiro colocado na soma de desarmes e interceptações, segundo dados do Footstats, especialista em estatísticas futebolísticas.

Sobral atuou em 28 das 29 rodadas da Série A até aqui, e realizou 87 desarmes e 25 interceptações, totalizando 102 retomadas de bola. De todos os atletas que disputam a competição, ele é o primeiro a superar a marca de 100 roubadas de bola (desarmes + interceptações).

E com certa vantagem sobre o vice-líder, inclusive. João Lucas, do Cuiabá, ocupa a 2ª colocação, com 85 retomadas de bola.

O próximo desafio de Fernando Sobral e do Ceará é justamente contra o Cuiabá, no próximo domingo (7), às 20h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vovô é o 13º lugar, com 36 pontos, enquanto o Dourado está em 10º, com 38 pontos.