Ceará tentou contratar Samuel Xavier para 2022, mas negociação é "improvável", diz presidente

O Ceará anunciou recentemente a contratação do lateral-direito Michel Macedo, que disputou a temporada 2021 pelo Juventude e assinou com o Vovô por dois anos. Antes, porém, o clube havia tentado o retorno de Samuel Xavier, um velho conhecido da torcida.

Em entrevista exclusiva ao programa Jogada 2º Tempo, da Rádio Verdinha, o presidente Robinson de Castro falou sobre a relação com o jogador e revelou uma conversa olho no olho para tratar de um possível retorno.

"O Samuel, eu tenho uma relação muito forte com ele, não só ele como jogador, mas a pessoa dele. A gente tem um bom relacionamento. No último jogo que nós fizemos no Rio de Janeiro, eu tive uma conversa longa com ele, no hotel. Ele tem um vínculo com o Fluminense até o final de 2022 e é um grande empecilho para o retorno dele, porque o clube disse que não tem interesse em liberá-lo", disse.