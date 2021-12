Com alto número de estrangeiros, Fortaleza prioriza nomes nacionais na busca por reforços

O Fortaleza está ativo no mercado e busca reforços para a montagem do elenco de 2022. Com forte atuação no cenário sul-americano, o clube deve iniciar a temporada com a cota máxima de estrangeiros da CBF permitida por jogo e, por isso, irá priorizar o cenário nacional nas contratações.

No momento, o elenco conta com o atacante argentino Valentín Depietri, o centroavante chileno Ángelo Henríquez e o zagueiro colombiano Quintero - retorna de empréstimo do Juventude. Além disso, o clube anunciou o lateral direito equatoriano Landázuri e do zagueiro colombiano Brayan Ceballos.

Pelo regulamento de competições da Série A, por exemplo, cada time pode relacionar até cinco não-brasileiros por partida (cota máxima). Deste modo, a chegada de mais ‘gringos’ poderia ser uma dificuldade para a possível lista de relacionados do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

"A gente ainda olha para o mercado internacional, porém dando preferência aos nomes nacionais. Para vir um jogador internacional teria de ser uma posição pontual, específica, um camisa 9 ou 10, de um nível elevado. Se for um nível parecido, traria um nome nacional", revelou o presidente tricolor Marcelo Paz em entrevista exclusiva ao programa Jogada 2º tempo, da Rádio Verdinha.

Do mercado nacional, até o momento, o Fortaleza anunciou as contratações do goleiro Fernando Miguel e do zagueiro Wagner Leonardo, além da permanência do volante Jussa e da renovação com o meia Matheus Vargas. A compra do zagueiro Marcelo Benevenuto também está acertada.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA COM MARCELO PAZ