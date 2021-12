Presidente do Ceará confirma acerto com volante Richard, ex-Corinthians e Athletico-PR

A diretoria do Ceará está próxima de anunciar o volante Richard como novo reforço para 2022. Em live para o Canal do Nicola, no YouTube, o presidente alvinegro Robinson de Castro confirmou que o clube trocou documentação com o atleta e aguarda a assinatura do contrato.

A informação sobre a negociação havia sido revelada pelo próprio jogador na última quinta-feira (23). A expectativa é de um contrato de três temporadas com o atleta, que pertence ao Corinthians.

Com 27 anos, esteve emprestado ao Athletico-PR em 2021, onde somou 38 jogos e um gol. A saída do Furacão foi antecipada pela diretoria por conta de um caso de indisciplina durante outubro.

Revelado pelo Monte Azul-SP, tem passagens por times como Fluminense e Vasco. Em caso de confirmação do acordo, será o 3º reforço do Vovô. Até o momento, a equipe oficializou as contratações do lateral direito Michel Macedo e do volante Richardson.