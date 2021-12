São Paulo busca saídas de atacantes Éder, Pablo e Vitor Bueno para 2022

O São Paulo trabalha na montagem do elenco para 2022. Com aval do treinador Rogério Ceni, o clube anunciou reforços e avalia as saídas de atletas que estão fora dos planos. Segundo o ge, os atacantes Éder, Vitor Bueno e Pablo devem deixar o Morumbi.

O trio possui contrato vigente para a próxima temporada, mas não agradou ao comandante. Sem proposta de compra até o momento, a gestão busca utilizá-los em trocas com outros jogadores que estão no radar no mercado ou viabilizar vínculo de empréstimo para interessados.

Contratos dos atacantes no São Paulo

Vitor Bueno (27 anos): vínculo em definitivo até o fim de 2024.

Pablo (29 anos): vínculo em definitivo até o fim de 2022.

Éder (35 anos): vínculo em definitivo até o fim de 2022.

Legenda: O atacante Pablo perdeu espaço no São Paulo em 2021 Foto: Rubens Chiri / São Paulo

Com 29 anos, Pablo é um nome avaliado pela diretoria do Ceará, por exemplo. O centroavante atuou com o técnico alvinegro Tiago Nunes na carreira e marcou 13 gols em 38 jogos na atual temporada.

Até o momento, o São Paulo conseguiu acertar o empréstimo do lateral Orejuela, que fechou com o Grêmio. O time também acertou a saída em definitivo do zagueiro Bruno Alves para o clube gaúcho.

Em contrapartida, anunciou as chegadas do goleiro Jandrei, do lateral direito Rafinha e do meia Alisson. Há nomes mapeados, como os volantes Ronald, do Fortaleza, e Fernando Sobral, do Ceará.