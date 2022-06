Ceará comemora 108 anos em meio à vitória sobre Fortaleza e evolução na temporada; veja programação

O Ceará está em festa nesta quinta-feira (2) e por variados motivos. O primeiro deles é a vitória de ontem contra o Fortaleza, no Clássico-Rei válido pela 3ª rodada da Série A do Brasileiro.

O triunfo sobre o maior rival também veio como presente para mais um aniversário do clube. São 108 anos completados hoje, comemorados em grande astral.

É que o Vovô, além das questões históricas, vive há pelo menos 5 anos seus melhores tempos, tendo se consolidado na Série A e disputando competições internacionais.

>Veja tabela completa da Série A

Mas, o momento da temporada, sobretudo, é positivo, pois o Alvinegro conseguiu se reerguer após o início ruim em 2022. Após eliminação no Cearense e na Copa do Nordeste, foi galgando avanços na equipe com o técnico Dorival Júnior.

Alternou bons e maus resultados e, nos últimos 20 dias, escalou para seu melhor momento até agora. São 7 jogos sem perder.

Veja sequência invicta do Vozão

Missa, fogos e festa

Legenda: Programação acontecerá na sede do clube Foto: José Leomar

Em comemoração ao aniversário, o Vozão realizará uma missa às 18h, no Ginásio Vozão. A entrada será pela rua Major Weyne 1040. Em seguida, às 19h14, horário que traz alusão ao ano de fundação do clube, terá um show pirotécnico.

Na sequência, o clube fará uma festa no lounge da Loja Vozão Sede, com Pedrinho Ordep e Dj Alyson. A entrada da festa será liberada para o sócio-torcedor com direito a um acompanhante. É necessário apresentar a carteirinha do plano de associado na entrada do evento. O evento terá capacidade limitada.