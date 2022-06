Ceará terá desfalque de Richardson e retorno de três jogadores contra Coritiba; veja lista

O técnico Dorival Júnior não terá o volante Richardson à disposição para enfrentar o Coritiba no sábado (4) pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O camisa 7 recebeu o 3° cartão amarelo na vitória do Ceará contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (1°), e cumprirá suspensão diante dos parananenses.

Em contrapartida, a equipe alvinegra terá o retorno de três jogadores: Bruno Pacheco, Geovane e Mendoza. Os atletas cumpriram suspensão no Clássico-Rei. Dorival Júnior também retorna à beira do campo, após cumprir punição por acúmulo de cartões. Contra o arquirrival, o auxiliar Lucas Silvestre comandou o time.

Departamento médico

Uma dúvida para a partida é o zagueiro Luiz Otávio. O defensor saiu aos 21 minutos do 1° tempo do Clássico-Rei após sentir lesão muscular. Gabriel Lacerda entrou em seu lugar.

No departamento médico, o Ceará conta com Léo Rafael e Jael (transição), Dentinho (trauma no joelho), Rodrigo Lindoso (edema na coxa esquerda) e Richard (estiramento do tendão do joelho direito).

O duelo será disputado na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19h (horário de Brasília).