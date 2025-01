Ceará abre check-in para duelo contra o Barbalha; veja detalhes

O Ceará abriu check-in para o duelo contra o Barbalha, pelo Cacmpeonato Cearense. As equipes se enfrentam em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Cearense de 2025. Os sócios-torcedores podem confirmar presença através do site sociovozao.com.

Os planos "Vovô de Ouro" e "O Mais Querido" já podem garantir presença no confronto. A partir das 18 horas, será a vez do plano "Campeão da Popularidade". Em seguida, a partir das 20 horas, podem confirmar os sócios-torcedores das categorias "Time do Povo" e "Consulado Alvinegro."

O Alvinegro soma três vitórias na competição. O time comandado por Léo Condé venceu Tirol, Ferroviário e Iguatu e vai em busca de manter a invencibilidade diante da equipe caririense. O duelo será no Presidente Vargas, a partir das 17h (de Brasília), no domingo (2).