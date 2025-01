Análise: Ceará vence terceira seguida no Estadual, mas ainda deve atuação convincente

A vitória do Ceará diante do Iguatu foi daquela protocolares, sem sustos, mas que poderia ter sido por um placar maior. O Vovô criou para vencer além do 1 a 0, pelo grande número de chances desperdiçadas.

O adversário era fraco, e a equipe de Condé ainda precisa evoluir muito para ser confiável. A régua de atuação do Vovô precisa ser de nível de Série A, pois os enfrentamentos na Série A chegarão em breve, e eu tenho certeza que a torcida alvinegra tem pensado no nível que a equipe estará quando o Brasileirão começar.

Claro que é apenas o 4º jogo na temporada, e o Ceará não poderia estar 'voando'. Mas vencer com mais tranquilidade adversários fracos era o mínimo que se esperava: Tirol, Ferroviário e Iguatu são equipes apenas aguerridas, de nível técnico baixo, e o Ceará ainda não mostrou um grande futebol. Sem falar na pior atuação do ano, diante do Náutico em Recife pela Copa do Nordeste, na derrota por 1 a 0.

Legenda: O Ceará venceu o Iguatu em jogo que desperdiçou chances demais Foto: KID JUNIOR / SVM

Equipe ainda 'presa'

A equipe ainda mostrou estar muito presa e errando demais na criação de jogadas. Condé fez mudanças na equipe titular, poupando Marlon, Pedro Henrique, Mugni e Fernando Sobral. Ele escalou Eder, Aylon, Matheus Araújo e Lourenço.

A equipe 'mista' do Ceará criou muitas chances, mas desperdiçou oportunidades demais, principalmente com Aylon e Galeano.

E na defesa, ainda permite muitos cruzamentos do adversário.

De positivo, as atuações de Fernandinho, melhor na finalização que nos dribles - sua especialidade -, de Matheus Araújo, meia que se movimentou bem, e o lateral-direito Fabiano Souza, que incendiou o jogo, finalizando bem, apoiando em velocidade e com bons cruzamentos.

Acredito que o quarteto Marlon, Pedro Henrique, Mugni e Fernando Sobral deve voltar para a proxima partida, contra o Barbalha, também no PV, e o Ceará tem obrigação de jogar melhor, ser mais confiável e vencer com mais tranquilidade.