CBF muda horário do Clássico-Rei na quarta-feira pela Série A do Brasileiro

O Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará pela Série A do Brasileiro de 2021 sofreu mudança de horário. Previsto para a próxima quarta-feira (17), o duelo será às 19 horas e não mais 21h30, no Castelão, pela 33ª rodada.

O motivo da mudança, segundo nota da CBF, é ajuste na grade de programação das emissoras que transmitirão a partida.

Calendário

Antes do tão esperado Clássico-Rei pelo Brasileirão, os dois rivais jogam pela 32ª rodada. O Leão entra em campo primeiro, no sábado (13), às 19 horas contra o Bragantino, em Bragança Paulista (SP). O Fortaleza é o 4º colocado da Série A com 49 pontos.

O Vovô entra em campo no dia seguinte, no domingo (14), contra o Sport, às 19 horas no Castelão. O Ceará é o 12º colocado da Série A com 39 pontos.

MUDANÇA NO CLÁSSICO-REI

Fortaleza x Ceará (33ª rodada da Série A)

De: 21h30

Para: 19h

Data: 17/11, quarta-feira (mantida)

Local: Castelão, em Fortaleza (mantido)