Presidente do Fortaleza confirma Clássico-Rei com presença de torcida do Ceará; veja setores

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, confirmou que serão disponibilizados ingressos para a torcida do Ceará no próximo Clássico-Rei da Série A de 2021. O duelo, marcado para quarta (17), às 21h30, na Arena Castelão, terá a divisão da capacidade de 70% aos tricolores e 30% aos alvinegros.

“Sou defensor das duas torcidas e acho que é um grande espetáculo quando tem as duas torcidas. Ficou definido que será a inferior norte e superior norte para o time visitante. O restante será para o Fortaleza: premium, bossa nova, superior central, inferior sul e superior sul. O setor especial está fechado e não abre para ninguém. Nos camarotes, vamos disponibilizar alguns para o Ceará, para a diretoria e o conselho”, explicou em contato com o ge.

Os valores dos ingressos ainda serão definidos. O último Clássico-Rei com torcida foi disputado em fevereiro de 2020, quando os times empataram em 1 a 1 pela Copa do Nordeste. Osvaldo e Klaus marcaram os gols. Desde então, com a pandemia de Covid-19, os duelos foram de portões fechados.

Legenda: O primeiro Clássico-Rei de 2020 foi marcado por arbitragem polêmica e presença de público Foto: Thiago Gadelha / SVM

Na última temporada, os rivais se enfrentaram seis vezes sem público. No ano vigente foram seis confrontos, entre Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão.