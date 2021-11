Ceará tem jogo-chave contra Sport por tranquilidade ante o Z-4 e esperança de Libertadores

A derrota por 2 a 1 para o Athletico/PR na última quarta-feira (10) freou a arrancada do Ceará na Série A do Brasileiro, que vinha de duas vitórias seguidas e 4 jogos de invencibilidade.

E para a rodada seguinte, a 32ª, o Alvinegro enfrenta o Sport, no domingo (14), às 19 horas, no Castelão, em um jogo que pode ser a retomada do Vovô.

A derrota para o Athletico/PR reduziu a vantagem do Vovô para o Z4, de 9 para 6 com a vitória do Juventude contra o Internacional, mas a diferença para o G-9, que pode dar uma vaga na Libertadores, se manteve em 2 pontos.

Assim, vencer o Sport pode significar chegar ao G-9, vislumbrando uma inédita vaga na Libertadores e abrindo os mesmos 9 pontos para o Z-4, dando uma tranquilidade para as 6 rodadas finais, praticamente garantindo a permanência na Série A com 42 pontos.

Força em casa

Com duas vitórias seguidas em casa (Fluminense e Cuiabá), o Ceará confirmou sua força como mandante, sendo o 4º melhor com 62% de aproveitamento. O Alvinegro só fica atrás dos 3 primeiros colocados: Atlético/MG, Flamengo e Palmeiras. São 30 dos 39 conquistados, com Vovô querendo fazer valer sua força diante do Sport. O time pernambucano está ameaçadíssimo de rebaixamento, com 30 pontos em 32 jogos.

Desempenho

A atuação contra o Athletico/PR pode ser considerada razoável pelos desfalques e a formação diferente utilizada por Tiago Nunes, que em casa e completo como será contra o Sport, poderá manter o padrão visto contra Fluminense e Cuiabá, quando praticamente manteve a mesma formação.

Os retornos de Messias e Luiz Otávio na zaga, e de Jael no ataque, a equipe tende a ganhar em entrosamento e em qualidade. Embora não tenha Fernando Sobral, expulso diante do Furacão, Marlon, deve ser o substituto, mantendo o padrão tático.

Ânimo

Além de deixar o Vovô na parte de cima tabela, uma vitória contra o Sport daria uma moral e uma tranquilidade para o Clássico-Rei no dia 17 no Castelão. No 1º turno, o Vovô ganhou por 3 a 1.