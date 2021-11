Ceará tem mais de 10 mil torcedores com presença garantida contra Sport

O Ceará divulgou, na manhã desta quinta-feira (11), a parcial de público para a partida contra o Sport, marcada para domingo (14), às 19h, na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A. Em nota oficial, o clube informou que mais de 10 mil torcedores garantiram a presença no jogo até o momento.

O montante envolve os check-ins dos sócios torcedores e os ingressos vendidos. Vale lembrar que o bilhete para o confronto é vendido a partir de R$ 30,00 (inteira) e pode se encontrada na bilheteria virtual (Vozão Tickets).

No início de novembro, o governo estadual permitiu que eventos de futebol recebam até 80% do contingente máximo de pessoas do referido equipamento, nesse caso, na Arena Castelão. Até agora, o recorde do futebol cearense pertence ao Vovô, com mais de 21 mil espectadores em duelo com o Cuiabá.

Na tabela de classificação, o Ceará está em 12º, com 39 pontos. O Sport surge em 18º, com 30. Na atual temporada, o Alvinegro enfrentou o rival duas vezes: venceu uma (4x0 pela Copa do Nordeste) e empatou a outra (0x0 no Brasileirão).