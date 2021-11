Tiago Nunes comenta ausência de um centroavante e avalia derrota do Ceará: “jogo equilibrado”

Desfalcado de três atletas titulares (Messias, Luiz Otávio e Jael), o técnico Tiago Nunes precisou fazer alterações na equipe principal do Ceará na derrota para o Athletico-PR nesta quarta-feira (10). O comandante alvinegro optou por não utilizar um centroavante, escalando Vina como falso 9, além de Rick e Mendoza nas pontas. Na visão do treinador, apesar do resultado, a ideia deu bons frutos ao Vovô durante a partida.

“Nós iriamos enfrentar uma equipe altamente qualificada, que joga com três zagueiros. Então (a ideia), era tirar essa ideia de referência. Mesmo não tendo um 9 de característica, um centroavante, optamos por ter dois jogadores de movimentação, com dois atacantes mais infiltrados, como Rick e Vina. Penso que tivemos bom sucesso a maior parte do tempo. Tivemos uma boa construção de jogo. Nós conseguimos manter um volume bom de jogo dentro do campo. É difícil enfrentar o Athletico-PR e ter uma manutenção de posse de bola, número de finalizações tão expressivos como tivemos aqui. É uma equipe que está na final da Copa do Brasil e da Copa do Sul-Americana e nós fizemos um jogo de igual para igual. A ideia deu bons frutos, mesmo que o resultado não tenha vindo.”

O treinador ainda analisou o duelo e tratou como "jogo equilibrado". Além disso, para Tiago Nunes, a derrota do Ceará aconteceu por lances isolados, em momentos que o Alvinegro de Porangabuçu era superior na partida.

“Foi um jogo muito equilibrado. Ele (o jogo) é decidido em lances isolados, em lances capitais. No primeiro gol do Athletico, quando erramos o passe no meio-campo, tomamos o contra-ataque, temos a oportunidade de fazer a falta tática, não fazemos, e o adversário consegue achar uma infiltração, no nosso melhor momento no jogo. Da mesma maneira no 2° tempo. Estávamos soberanos na partida, havíamos empatados, sofremos um gol de escanteio, que é no mínimo discutível, porque o Mendoza, que estava marcando o Pedro (Henrique), foi empurrado. Sofremos os gols nos melhores momentos da nossa equipe. Tivemos muito ímpeto, tentamos impor o jogo técnico, buscamos o empate, mas um confronto com pouquíssimas oportunidades de gols.”

A equipe alvinegra volta a campo no domingo (14), às 19h (horário de Brasília), contra o Sport, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na Arena Castelão.