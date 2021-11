Pior visitante da Série A, Ceará soma seis derrotas e aproveitamento de 20%; veja desempenho

O Ceará conheceu sua 6ª derrota fora de casa na Série A do Campeonato Brasileiro. O revés para o Athletico-PR, nesta quarta-feira (10), manteve o tabu do Alvinegro de Porangabuçu de não vencer como visitante na atual edição da competição nacional. Ao todo, em 15 partidas, a equipe de Tiago Nunes soma nove empates e seis derrotas, tendo um aproveitamento de 20%.

O desempenho do Ceará fora de casa é inferior ao da Chapecoense, lanterna da Série A e virtualmente rebaixada à Série B. Juventude, Grêmio e Sport, equipes que também compõe a zona de rebaixamento, também têm desempenhos melhores.

Até o final da competição nacional, o Ceará terá quatro confrontos como visitante. O alvinegro enfrentará o rival Fortaleza (17/11), Atlético-GO (20/11), Flamengo (30/11) e Palmeiras (09/12).

Legenda: Ceará perdeu para o Athletico-PR nesta quarta-feira (10), na Arena da Baixada, por 2 a 1 Foto: Fausto Filho / Ceará SC

Desempenho desde que retornou à Série A

A campanha como visitante do Ceará, até o momento, é a pior desde que o clube retornou à Série A em 2018. Relacionando aos outros anos, o Alvinegro de Porangabuçu tem pontuação igual a da campanha de 2019, quando se livrou do rebaixamento com 39 pontos – à época foram nove pontos conquistados, com duas vitórias, três empates e 14 derrotas.

Na última temporada, o Ceará foi o 4ª melhor visitante da Série A, com 26 pontos somados em 19 partidas. Foram sete vitórias, cinco empates e sete derrotas, tendo um aproveitamento de 45,6%. Confira abaixo o desempenho do Alvinegro de Porangabuçu fora de casa desde que retornou à elite.

2018

3 vitórias

7 empates

10 derrotas

14 gols marcados

22 gols sofridos

26,3% de aproveitamento (9º melhor visitante da Série A)

2019

2 vitórias

3 empates

14 derrotas

13 gols marcados

27 gols sofridos

15,7% de aproveitamento (18º melhor visitante da Série A)

2020

7 vitórias

5 empates

7 vitórias

32 gols marcados

26 gols sofridos

45,6% de aproveitamento (4º melhor visitante da Série A)