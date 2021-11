Ceará perde para Athletico-PR por 2 a 1 na Arena da Baixada

O Ceará perdeu para o Athletico-PR, nesta quarta-feira (10), na Arena da Baixada, por 2 a 1. Renato Kayzer e Pedro Henrique marcaram para o Furacão, enquanto Rick descontou para o Alvinegro de Porangabuçu.

Com o revés, o Ceará caiu para a 11ª posição, mantendo os 39 pontos, sendo ultrapassado pelo Athletico-PR, que alcançou a 9ª colocação, com 41 pontos.

A equipe de Tiago Nunes volta a campo no domingo (14), às 19h (horário de Brasília), contra o Sport, na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Furacão, por sua vez, visita o Internacional, no sábado (13), às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O jogo

Sem um homem de referência no setor ofensivo, o Ceará fez um primeiro tempo de pouca inspiração. A única finalização ao gol do Alvinegro de Porangabuçu aconteceu aos 38 minutos do 1° tempo, quando Vina arriscou de fora da área, obrigando Santos a fazer uma grande defesa.

Em contrapartida, o Athletico-PR dominava as ações da partida. Com maior volume de jogo, o Furacão pecava no último passe e nas finalizações. Logo no início do duelo, Kayzer finalizou e João Ricardo defendeu. Aos 16, Erick recebeu bom cruzamento na área, mas finalizou sobre o gol. Aos 30, Terans voltou a assustar a meta do Ceará, em chute de fora da área, defendedida pelo arqueiro alvinegro.

O duelo travado no meio-campo, além de faltoso, se encaminhava para o final, quando o setor ofensivo do Athletico-PR acertou o último passe e a finalização: aos 44, Kayzer recebeu de Marcinho e finalizou na saída de João Ricardo para abrir o marcador na Arena da Baixada.

Legenda: Renato Kayzer abriu o marcador para o Athletico-PR na Arena da Baixada Foto: Divulgação / Athletico-PR

Segundo tempo

Para a etapa final, o Ceará voltou com ímpeto. Agressivo desde o início, o Alvinegro de Porangabuçu rodava a bola em campo e buscava espaços na marcação paranaense.

Aos 6 minutos, após boa trama entre Vina e Mendoza, o colombiano arriscou de fora da área, mas Santos defendeu. No rebote, Rick completou para o gol, empatando o jogo para o Ceará.

O confronto voltou a ficar franco na Arena da Baixada. O Ceará teve volume de jogo, mas não conseguiu converter em chances criadas e finalizações para o gol. O Athletico-PR, por sua vez, aproveitou a oportunidade que teve.

Aos 22 minutos, em cobrança de escanteio de Nikão, Pedro Henrique subiu livre e cabeceou para o gol.

Após o gol adversário, o Ceará encontrou dificuldades para criar. E a situação ficou ainda mais complicada após a expulsão do volante Fernando Sobral, por falta dura em Fernando Canesin, do Athletico-PR. O Furacão, por sua vez, administrou o resultado e saiu de campo com a vitória.