Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra Sport; veja valores

O Ceará iniciou a venda de ingressos para o jogo contra o Sport nesta quarta-feira (10). A partida está marcada para domingo (14), às 19h, na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A, e conta com bilhetes a partir de R$ 30 (meia). O check-in do sócio-torcedor também está aberto.

Valores dos ingressos do jogo entre Ceará x Sport:

Inferior Central: R$ 40,00 ( Inteira ) / R$ 20,00 (meia) - Portão I

Superior Central: R$ 40,00 ( Inteira ) / R$ 20,00 (meia) - Portão H

Inferior Norte: R$ 30,00 ( Inteira ) / R$ 15,00 (meia) - Portão O

Inferior Sul: R$ 30,00 ( Inteira ) / R$ 15,00 (meia) - Portão G

Premium: R$ 200,00 ( Inteira ) / R$ R$ 100,00 (meia) - Entrada A3

A carga máxima permitida pelo decreto estadual de combate ao novo coronavírus é de 80% da capacidade do estádio. Em nota, o clube ressaltou que para comprar o ingresso, o torcedor dever carregar no site do Sócio Vozão o certificado de vacinação contra a Covid-19.

O recorde de público do futebol cearense em 2021 é do Vovô, com total de 21.735 espectadores. A marca foi obtida na última semana em vitória contra o Cuiabá pelo Brasileirão. Nesta quarta, o time entra em campo diante do Athletico-PR na Arena da Baixada, às 18h30, pela Série A.