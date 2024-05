Ceará escalado para enfrentar o CRB com Janderson e sem Raí Ramos; veja time titular

O técnico Vagner Mancini fez alterações no time titular do Ceará para enfrentar o CRB na noite desta quinta-feira (2). A principal delas foi no sistema defensivo, com Raí Ramos indo para o banco de reservas e Rafael Ramos assumindo a titularidade.

Na zaga, David Ricardo deu lugar para Ramon Menezes, que assumiu inclusive a braçadeira de capitão. No setor de ataque, Facundo Castro será substituído por Janderson, autor de um dos gols do Vovô contra o Mirassol.

Legenda: Raí Ramos será reserva na partida desta quinta-feira Foto: Kid Júnior / SVM

ESCALAÇÃO DO CEARÁ CONTRA O CRB

Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Richardson, Lucas Mugni e Lourenço; Janderson, Jorge Recalde e Aylon.

CRB e Ceará entram em campo nesta quinta-feira (2), às 20h30 de Brasília, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), para disputar a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024.