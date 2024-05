Lourenço lamenta derrota do Ceará para o CRB e admite momento ruim do time: ‘estamos mal’

O meia-atacante Lourenço, do Ceará, lamentou a derrota por 1 a 0 para o CRB, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogador assumiu que o Alvinegro de Porangabuçu não vive um bom momento na temporada, com seis jogos sem vencer.

“Acho que o título já passou. Essa situação de título muita gente fala ainda, mas já passou, acho que não está no nosso vestiário mais esse título. Claro, foi muito importante, mas já começamos outra competição e no momento estamos mal, temos que reconhecer”, disse.

Legenda: Aylon durante CRB x Ceará Foto: Francisco Cedrim/CRB

O Ceará volta a campo na próxima segunda-feira (6), quando enfrenta o próprio CRB, em casa, pela terceira rodada da Série B do Brasileirão 2024. A partida acontece no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), às 19h de Brasília.

Sabemos que temos que buscar, temos um jogo importante dentro de casa contra a própria equipe do CRB e temos que voltar a vencer e vencer bem. Então é descansar o tempo que dá, para segunda-feira chegar em casa e concluir o jogo em três pontos. Lourenço Meia do Ceará

O jogo de volta pela Copa do Brasil será disputado apenas no dia 23 de maio, na Arena Castelão, às 21h30. O CRB joga pelo empate, enquanto o Ceará precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar no tempo normal.