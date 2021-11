Athletico/PR x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Vivendo seu melhor momento na Série A com o técnico Tiago Nunes e em alta após duas vitórias seguidas em casa, o Ceará chega para a 31ª rodada querendo prolongar sua invencibilidade de 4 jogos e se consolidar na luta por uma vaga na Libertadores. E o Vozão, visita o Athletico/PR, às 18h30 na Arena da Baixada, sonhando em entrar no G8, provável zona de classificação para a Libertadores. Em 10º com 39 pontos, o Vovô está pertinho, e se vencer, pode colar no Fluminense, 8º colocado e ultrapassa o Cuiabá (9º), que já jogou na rodada em partida antecipada com a Chapecoense.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da TNT, da Rádio Verdes Mares e em Tempo Real do Diário do Nordeste.

Pedreira

O duelo de hoje é considerado um dos mais duros, pela solidez do adversário, que joga um futebol envolvente quando está com força máxima, principalmente nas Copas: o Furacão é finalista da Copa do Brasil e da Sul-Americana, e na rodada anterior da Série A mostrou força ao bater o Bragantino fora de casa e subir para a 11ª colocação, com 38 pontos. A posição do Athletico/PR na Série A é ilusória, pela prioridade nas copas e a equipe busca uma reação.

O desafio é complicado pelo adversário e pelo retrospecto do Vovô fora de casa, sendo o único time que ainda não venceu longe de seus domínios. Mas a fase é boa e a equipe pode jogar mais leve sem a ameaça de rebaixamento, apesar dos desfalques.

Mudanças

O Alvinegro não terá a dupla de zaga titular, Messias e Luiz Otávio, pois ambos receberam o 3º cartão amarelo diante do Cuiabá no último domingo, além do atacante Jael, que também cumprirá suspensão automática. Assim, Tiago Nunes deve montar uma zaga inédita, com Gabriel Lacerda e Klaus. Lacerda foi titular do Ceará na Série A em 16 jogos e tem 4 gols, enquanto Klaus fez apenas dois jogos.

Legenda: O zagueiro Messias, autor do gol da vitória diante do Cuiabá na rodada anterior, está suspenso pelo 3º cartão amarelo, assim como seu companheiro de zaga, Luiz Otávio Foto: KID JÚNIOR

Sem Jael, quem deve ganhar a posição de titular é Cléber, apesar da atuação ruim e a perda do pênalti contra o Cuiabá no domingo. Em contrapartida, o lateral-direito Gabriel Dias retorna de suspensão, e disputa a vaga com Igor.

O técnico Tiago Nunes comentou sobre os desfalques e a expectativa do duelo com o Athletico. Ele foi campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana pelo time paranaense.

"O tempo entre os jogos é uma dificuldade para grande parcelas equipes. Teremos um dia de recuperação e ter o mínimo de sustentação para atuar na quarta-feira. Temos 3 suspensos, os dois zagueiros e o Jael, e vamos escalar a melhor equipe . É confiar no nosso potencial e conquistar um grande resultado fora de casa".

Ouça o CearáCast

O atacante Erick, que vem se firmando no time alvinegro, comentou a busca pela 3ª vitória seguida na Série A, que seria a melhor sequência do Vovô na competição.

"Nosso ambiente está muito bom. Conseguimos dois empates nos jogos fora que fizemos e agora, na sequência em casa, conseguimos duas vitórias. A torcida nos ajudou muito. Agora é dar sequência, pois precisamos vencer fora. Nossa equipe quer almejar coisas grandes no campeonato. Tenho certeza que amanhã vai ser um grande jogo. Que a gente possa sair com o resultado positivo”, disse o atacante.

No Athletico

O Furacão terá três retornos para o duelo na Arena da Baixada. O zagueiro Nicolás Hernández, o meia-atacante David Terans e o centroavante Renato Kayzer cumpriram suspensão contra o Massa Bruta e voltam a ficar à disposição.

O meio-campista Léo Cittadini recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Bragantino, e não joga. Assim, Terans volta para o time titular contra o Ceará.

Prováveis escalações

Athletico PR

Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick, Christian e Abner; Nikão, Renato Kayzer e Terans. Técnico: Alberto Valentim

Ceará

João Ricardo; Gabriel Dias, Gabriel Lacerda, Klaus e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Fabinho, Vina, Mendoza e Erick; Cléber. Técnico: Tiago Nunes

Ficha Técnica

Athletico/PR x Ceará

Competição: Brasileirão Série A - 31ª rodada

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Quarta, 10 de Novembro de 2021

Horário: 18h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio - FIFA - GO

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva FIFA - GO e Bruno Raphael Pires - FIFA GO