Reparo do gramado do Castelão começou nesta quinta-feira; Veja fotos

Os reparos no gramado do estádio Castelão começaram nesta quinta-feira (2). As intervenções acontecerão até o dia 12 de maio, período em que o estádio não receberá jogos. Dois jogos aconteceriam neste período, um do Ceará e outro do Fortaleza, mas foram transferidos para o Presidente Vargas.

De acordo com informações divulgadas pela Sesporte, as mudanças têm como objetivo a recuperação do gramado da Arena Castelão, que passará por uma manutenção, com "reforço da adubação e a revitalização das grandes áreas, além de corte e procedimentos de rotina".

"Garante maior espaço entre um jogo e outro para que a gente possa fortalecer a manutenção do nosso gramado", disse Rogério Pinheiro, secretário do Esporte.

Legenda: Gramado do Castelão sendo reparado nesta quinta-feira Foto: Divulgação / Superintendência de Obras Públicas (SOP)

Reparos após veto

Os reparos no gramado foram necessários após a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) vetar a realização de partidas de competições organizadas pela entidade na Arena Castelão. O veto aconteceu ao fim do jogo entre Fortaleza e Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana, após uma vistoria no gramado por uma equipe de engenheiros agrônomos.

Para a Conmebol, o estádio não atende aos requisitos mínimos de qualidade da grama, sendo desclassificado para receber jogos de competições organizadas pela entidade até a correção dos problemas existentes. A entidade fará uma nova vistoria no gramado do estádio no dia 9.