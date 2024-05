Após veto, Conmebol agenda vistoria do gramado do Castelão para o dia 9

A Conmebol, entidade que dirige o futebol sul-americano, agendou vistoria do gramado do Castelão para o dia 9, próxima quinta-feira. A entidade vetou o estádio para jogos do Fortaleza na Sul-Americana na última quinta-feira (26), enviando ofício para a CBF e notificando o clube da decisão.

A entidade afirmou que após a partida entre Fortaleza e Boca Juniors no Castelão no dia 25, pela 3ª rodada da Sul-Americana, uma equipe de engenheiros agrônomos da Conmebol fez uma vistoria no gramado e vetou o estádio. Nesta quinta-feira (2), teve início o trabalho de recuperação do gramado.

Para que o trabalho de recuperação seja feito, dois jogos que estavam marcados para o Castelão, foram transferidos para o PV: Ceará x CRB no dia 6, e Fortaleza x Athletico-PR, no dia 15.

Grupo de trabalho

Em acordo, o Fortaleza foi convidado pela diretoria de competições da Conmebol para participar de um grupo de trabalho, com profissionais da entidade, para monitorar o gramado da Arena Castelão, que vai passar por melhorias. Também participarão do grupo profissionais do Governo do Estado do Ceará, proprietário do estádio.

"Essa notificação também ocorreu ano passado, trabalhamos em conjunto e deu tudo certo. A responsabilidade da manutenção do gramado é do Governo do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas (SOP) e da Sesporte, e cabe ao Fortaleza ajudar nesse processo. Já enviamos um Plano de Ação nesta segunda-feira para a CONMEBOL, e o Clube tomará todas as medidas cabíveis para garantir a realização da nossa última partida da fase grupos contra o Trinidense, no Castelão, em 29 de maio", explicou o CEO do Fortaleza EC SAF, Marcelo Paz.

"A Arena Castelão é a casa do Fortaleza, que acolhe de forma confortável seus torcedores, sócios torcedores, visitantes e convidados da própria Conmebol e nossos patrocinadores. Nosso objetivo é continuar jogando sempre lá, e por isso somaremos forças para tal - finalizou Marcelo Paz.

O próximo jogo do Tricolor de Aço como mandante competição será apenas no dia 29 de maio, contra o Sportivo Trinidense/PAR, pela 6ª e última rodada da Fase de Grupos. O Leão já fez dois jogos como mandante e lidera o Grupo D da Sul-Americana com 9 pontos, com 100% de aproveitamento no torneio.