Ceará empata com o Sport fora de casa e chega ao 9º jogo de invencibilidade no Brasileirão

O Ceará empatou em 0 a 0 com o Sport na noite deste domingo (25) em jogo válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o Alvinegro ampliou a sequência de invencibilidade na competição. São nove partidas seguidas sem derrotas, com três vitórias e seis empates.

O Vovô chegou aos 19 pontos e segue na 7ª colocação, com dois pontos a menos do Flamengo, que é o 6º colocado e primeiro time na zona de classificação para a Libertadores.

O próximo desafio do time comandado por Guto Ferreira será o Clássico-Rei. No domingo (1º), Ceará e Fortaleza se enfrentam às 20h30min, na Arena Castelão, em duelo que promete.

O JOGO

Legenda: Messias teve grande atuação no sistema defensivo do Ceará Foto: Felipe Santos / Ceará SC

A partida não foi brilhante. Longe disso, foi um jogo de poucas chances de gol e sem brilhantismo técnico. Os sistemas defensivos prevaleceram na maioria dos duelos e os setores criativos estiveram pouco inspirados.

Ainda assim, o Alvinegro chegou mais perto de vencer. Teve oportunidades para isso, mas pecou demais nas finalizações, algo que já havia acontecido em partidas anteriores.

No primeiro tempo, foram boas chegadas com Lima, Bruno Pacheco e Rick, que acabou errando lances claros. O principal deles, sozinho na pequena área, acabou mandando para fora.

Na segunda etapa, o Ceará teve mais ímpeto ofensivo e conseguiu também finalizar com perigo, mas acabou errando a mira e mandando muitas finalizações para fora do gol de Maílson.

No fim das contas, o empate acabou traduzindo o equilíbrio apresentado pelos dois times na Ilha do Retiro.