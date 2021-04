Ceará goleia Sport na Ilha do Retiro e quebra tabu de 28 anos

O Grupo A da Copa do Nordeste tem novo líder. Neste sábado (3) o Ceará venceu o Sport por 4 a 0, na Ilha do Retiro, após 28 anos, e chegou aos 13 pontos, assumindo a liderança da competição. Gabriel Dias, Cléber, Mendoza e Pedro Naressi marcaram os gols da partida.

A equipe de Guto Ferreira volta a campo no próximo sábado (10), às 16h, contra o Salgueiro, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

O jogo

A primeira etapa iniciou de maneira equilibrada, com ambas equipes se estudando. Um duelo burocrático, que tinha alternâncias entre pressão de Sport e Ceará. Os 15 minutos iniciais foram de muita troca de passe e poucas oportunidades criadas pelas equipes.

O primeiro chute a gol da partida partiu de Thiago Neves, em cobrança de falta, mas sem efeito. Richard defendeu em dois tempos. E se a primeira tentativa rubro-negra foi derivado de uma bola parada, a do Ceará também. Aos 28 minutos, Vina cobrou escanteio e Charles finalizou, porém, Adryelson salvou em cima da linha.

Na cobrança de escanteio seguinte, gol do Ceará. Após cobrança de escanteio de Vina, Saulo Mineiro desviou e a bola sobrou na pequena área para Gabriel Dias empurrar para o fundo do barbante.

Minutos após abrir o marcador, o Vovô chegou ao segundo gol, novamente derivado de uma cobrança de escanteio. Vina cobrou na medida, Charles desviou para dentro da área e Cléber completou com um vôleio. Sem chances para Luan Polli, que não conseguiu evitar o segundo do Ceará na partida.

Com o resultado favorável, a equipe de Guto Ferreira baixou as linhas e esperou o adversário, que pouco conseguiu agredir o Vovô até o final da primeira etapa.

Legenda: Charles participou do segundo gol do Ceará na partida Foto: Anderson Stevens/Sport

Segundo tempo

A etapa final iniciou quente. Logo no primeiro minuto, Speed Mendoza arriscou, mas foi travado por Iago Maidana. Aos 4, foi a vez da resposta rubro-negra, após cochilo da defesa alvinegra. Richard operou um milagre, salvando o Ceará.

O Vovô controlava a partida. Deixava a posse de bola com os mandantes e partia no contra-ataque.

Os minutos finais da partida foram marcados por um duelo particular entre Luan Polli e Richard. O arqueiro rubro-negro parou Vina cara a cara, salvando o Sport de sofrer o terceiro gol. No lance seguinte, a resposta da equipe pernambucana com Patric, arriscando e Richard salvando com as pontas do dedo.

Porém, Luan Polli não conseguiu parar o chute de Mendoza. Aos 31 minutos da segunda etapa, Lima encontrou, nas costas da defesa do Sport, o colombiano, que dominou e fuzilou as redes do arqueiro rubro-negro.

Nos acréscimo, o Vovô fechou a conta na Ilha do Retiro e quebrou o jejum de 28 anos sem vencer o Sport em Pernambuco. Vina acionou Felipe Vizeu na ponta direita. O atacante do Ceará tocou para Pedro Naressi empurrar para o fundo das redes.

Próximo adversário

O Ceará volta a campo no próximo sábado (10) contra o Salgueiro. O duelo, que acontece na Arena Castelão, às 16h, é válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2021. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.