Ceará terá retorno de três titulares e um desfalque certo contra o Sport

Após a derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, o Ceará agora volta as atenções para o próximo adversário. No próximo domingo (19), o Alvinegro encara o Sport, às 19 horas, na Arena Castelão, e o técnico Tiago Nunes realizará mudanças na equipe. Isso porque ele terá o retorno de três titulares e um desfalque certo para encarar o Rubro-Negro pernambucano.

Os zagueiros Messias e Luiz Otávio cumpriram suspensão automática e com isso reassumem a titularidade no sistema defensivo, que contra o Furacão teve as presenças de Gabriel Lacerda e Klaus. O mesmo acontece no ataque com Jael, que também ficou fora por conta do terceiro cartão amarelo, mas volta a ficar dosponível e deverá retomar a posição no comando ofensivo.

Por outro lado, o volante Fernando Sobral foi expulso contra o Furacão e é desfalque certo. No meio de campo, Marlon, Oliveira, Geovane e William Oliveira são opções do comandante alvinegro.

Antes do jogo, o Ceará realizará dois treinamentos de apronto em Porangabuçu, na tarde desta sexta-feira (12) e no sábado (13).