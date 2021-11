Rick assume protagonismo no ataque do Ceará e torna-se artilheiro isolado da equipe na Série A

O atacante Rick tornou-se, na última quarta-feira (10), o artilheiro do Ceará na atual temporada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o gol assinalado na derrota do Alvinegro de Porangabuçu para o Athletico-PR, o ponta-direita chegou aos 5 gols marcados na competição nacional. O zagueiro Gabriel Lacerda, com 4 gols, é o vice-artilheiro.

Figurando no time titular de Tiago Nunes pela 3ª vez, o atleta foi fundamental para a reação do Ceará na partida. Entretanto, não evitou a 6ª derrota do Vovô como visitante na Série A.

O atacante disputou, ao todo, 22 partidas da competição nacional, com 943 minutos jogados, somando seis participações em gols, com cinco tentos assinalados e uma assistência concedida. Na temporada, disputou 35 partidas, com seis gols marcados e duas assistências.

Entre os atacantes do elenco na Série A, Rick é o único que figura no top-3 de artilheiros. Cléber (3), Jael (2), Lima (2), Saulo Mineiro (2), Wendson (1) e Mendoza (1) também balançaram às redes dos adversários em favor do Ceará.

Poucas oportunidades

Apesar de estar no topo da artilharia do Ceará na atual edição da competição, Rick é pouco utilizado por Tiago Nunes e tem enfartado apenas aos finais dos jogos.

Nas vitórias contra Cuiabá e Fluminense, o atacante esteve em campo por apenas 13 e 24 minutos, respectivamente. Antes, havia estado em campo por 6 e 11 minutos no empates contra RB Bragantino e Bahia.

Diante do Sport, no domingo (14), Rick deverá retornar ao banco de reserva. O técnico Tiago Nunes terá o retorno dos zagueiros Messias e Luiz Otávio, além do atacante Jael, podendo voltar a utilizar um centroavante. Mendoza e Erick devem figurar nas pontas.