Casagrande diz que Neymar não deve continuar na Seleção Brasileira: "influência negativa da geração"

O ex-jogador Casagrande disse que Neymar não deve continuar na Seleção Brasileira. Para 'Casão', o camisa 10 do Brasil na Copa do Mundo do Catar "é influência negativa da geração anterior". A declaração do comentarista e colunista foi dada ao UOL Entrevista.

Casagrande mencionou o zagueiro Marquinhos e o volante Casemiro como simbolo de transição visando o futuro da Seleção Brasileira. O foco, conforme o ex-jogador, deve ser "formar uma nova geração de jogadores de futebol como cidadãos".

Durante a disputa do Mundial, Casagrande elogiou a postura do Neymar, quando decidiu focar na recuperação da entorse no tornozelo. Casão ainda disse que a Copa do Mundo do Catar foi desconfortável para o astro do Paris Saint-Germain (PSG).

"Neymar chegou com a cobrança de não ser um jogador decisivo em jogos de peso, em Copa do Mundo e Copa América [...] "Ele veio para jogar bola. Esperava que primeira partida fosse espetacular, porque estava bem na França. Ele não jogou bem e ainda se machucou. E sabia que se ele fizesse alguma coisa fora do profissionalismo, o brasileiro ia cair matando. Ele se dedicou a se recuperar. Em outros tempos ele estaria no churrasco folheado a ouro"

Durante a participação brasileira na Copa do Mundo, Casagrande tornou-se alvo de ex-jogadores e jornalistas devido às polêmicas declarações acerca da postura dos convocados, como no episódio envolvendo a carne folheada a ouro, e a falta de identificação com torcedores brasileiros.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil