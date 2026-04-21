Cearense cria própria tabelinha da Copa do Mundo após não encontrar publicação

As tradicionais tabelinhas da Copa do Mundo marcaram gerações de torcedores brasileiros. Meses antes do início do Mundial, diversas marcas e empresas começavam a confeccionar as tabelas, úteis para o torcedor acompanhar o torneio e também para guardar como recordação daquele que é o principal torneio de futebol do mundo.

O cearense Ozino, natural do município de Saboeiro, no Sertão de Inhamuns, é um dos aficionados pelas tabelas. Ele começou na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, e até 2018 conseguiu receber as tabelinhas. A partir de 2022, porém, teve dificuldades para encontrar, e por isso decidiu confeccionar a sua própria.

"Desde a Copa do Mundo de 1994 eu conseguia tabelas para guardar os jogos. Em 2006 foi o ano que consegui mais: foram 20 tabelas. A partir de 2014 foi diminuindo mais. Em 2018, só consegui duas. Mas em 2022, na última Copa, a uma semana do início, não tinha nada. Fui à internet, peguei a tabela, e fiz uma manualmente para mim".

Legenda: O torcedor cearense, Ozino, criou sua tabela da Copa 2026 Foto: Arquivo Pessoal

A iniciativa funcionou e Ozino conseguiu acompanhar e documentar os jogos da Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar. Por isso, para a Copa de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, o cearense decidiu repetir a pedida e mais uma vez confeccionou a sua própria tabela. Ele detalha o processo de produção.

“A tabela deste ano, por ser uma Copa do Mundo com 48 seleções, foi mais trabalhosa, porque tem mais grupos. Eu comecei a fazer em uma segunda-feira e terminei na quarta. Montei a tabela toda em três dias”, revelou Ozino.

Ele faz um trabalho elaborado, desenhando até mesmo, a mão, as bandeiras das 48 seleções que irão disputar a Copa do Mundo de 2026. Ele também fez o chaveamento completo até a final da competição.

Imagens da tabela

Legenda: Capa da tabela da Copa do Mundo feita a mão Foto: Arquivo Pessoal

Legenda: Tabela da 1ª Fase da Copa do Mundo 2026 Foto: Arquivo Pessoal