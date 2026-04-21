Barra x Corinthians na Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam nesta terça-feira, 21 de abril
Barra e Corinthians se enfrentam pela Copa do Brasil, nesta terça-feira (21), em partida válida pela 5ª fase da competição. O jogo será às 21h30, na Ressacada, em Florianópolis. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Barra x Corinthians terá transmissão do Prime Video (streaming)
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Barra
Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Alemão e Da Rocha; Tetê, Henrique e Matheus Barbosa (Warley); Gabriel Silva, Cléo e Lucas Vargas.Técnico: Bernardo Franco
Corinthians
Hugo Souza; André Ramalho (Pedro Milans), Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Garro; Kayke e Yuri Alberto.Técnico: Fernando Diniz
FICHA TÉCNICA
Barra x Corinthians
Data e hora: 21 de abril, às 21h30 (de Brasília)
Local: Ressacada, em Florianópolis