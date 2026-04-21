Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Barra x Corinthians na Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta terça-feira, 21 de abril

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Barra e Corinthians se enfrentam pela primeira vez na história
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Barra e Corinthians se enfrentam pela Copa do Brasil, nesta terça-feira (21), em partida válida pela 5ª fase da competição. O jogo será às 21h30, na Ressacada, em Florianópolis. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Barra x Corinthians terá transmissão do Prime Video (streaming)

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barra 

Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Alemão e Da Rocha; Tetê, Henrique e Matheus Barbosa (Warley); Gabriel Silva, Cléo e Lucas Vargas.Técnico: Bernardo Franco

Corinthians 

Hugo Souza; André Ramalho (Pedro Milans), Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Garro; Kayke e Yuri Alberto.Técnico: Fernando Diniz

FICHA TÉCNICA

Barra x Corinthians 

Data e hora: 21 de abril, às 21h30 (de Brasília)

Local: Ressacada, em Florianópolis

