Norde Vôlei busca título inédito na final da Superliga B contra o Montes Claros; veja detalhes

Depois de garantir o acesso à Superliga A, o Norde Vôlei vai em busca do título inédito para o estado do Ceará. A equipe entra em quadra novamente nesta terça-feira (21), para enfrentar o Montes Claros em jogo único da final da segunda divisão da modalidade. Como teve melhor campanha, o Carcará vai enfrentar o time mineiro no ginásio Aécio de Borba, na capital cearense, a partir das 18h (de Brasília). Os ingressos estão esgotados.

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CAMPANHAS

O Norde Vôeli chegou para a final da Superliga B com a melhor campanha na primeira fase. São 12 vitórias e uma derrota com 35 pontos somados. Nas quartas, a equipe liderada por Negrrão eliminou o Elase SC (2 a 0) e superou o Araguari (2 a 1) nas semifinais.

“O nosso primeiro objetivo era o acesso, que, com muito trabalho, conseguimos, mas a temporada ainda não acabou. Depois das merecidas comemorações voltamos o foco total para o jogo da final, temos ainda mais esse objetivo que é conquistar o título e vamos fazer de tudo para isso acontecer, com o apoio da nossa torcida”, declarou o técnico Marcelo Negrão.

Já o grupo mineiro fez a segunda melhor campanha, com 33 pontos somados num acumulado de 11 vitórias e duas derrotas. Nas quartas, a equipe superou o Mogi Vôlei/SP (2 a 0). O grupo liderado por Walner Santos eliminou o Brasília (2 a 1).

“Vamos buscar o nosso melhor desempenho sempre, nos aspectos táticos, técnicos, para que possamos realizar mais uma grande partida em alto nível. Assim, buscar o nosso objetivo que é ser campeão. Vamos lá com tranquilidade, confiança, sabendo o nível e a qualidade do adversário que vamos enfrentar. Sobretudo jogando em casa, porém, nossa equipe se encontra preparada para enfrentar mais esse desafio e, se Deus quiser, conseguir o sucesso”, afirmou o treinador do time mineiro.

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Levantadores: Rafael Cartaxo, Gabriel Galo e Rodrigo Ribeiro

Ponteiros: Ygor Ceará, Diego Evangelista, Rafa Bairros, Gui Souza, Tiago Salles e Gabriel Cavalcante.

Centrais: Pablo Bertolo, Matheus Paulo, Renan Fornazari e Guilherme Rech.

Opostos: Caio da Silva e Breno Silva

Líberos: Bruno Bello e Henrique Melo

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