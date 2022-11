Casagrande critica post de Raphinha em apoio a Neymar e alfineta atacante; entenda

O ex-jogador de futebol e hoje comentarista esportivo Walter Casagrande criticou a publicação feita pelo atacante Raphinha, titular da Seleção Brasileira, relacionada à lesão de Neymar, sofrida na estreia da Copa do Mundo do Catar, contra a Sérvia. No post, Raphinha compartilhou uma outra publicação que afirmava que "o maior erro de Neymar é nascer brasileiro, esse país não merece o seu talento e seu futebol".

E essa mensagem que o Raphinha compartilhou em seu storie hoje? pic.twitter.com/4vKU3fUXCD — FutebolNews (@realfutebolnews) November 25, 2022

"O Raphinha mostrou pouco entendimento do povo brasileiro, dizer que não merecemos o Neymar, um povo que tem 35 milhões de pessoas passando fome, nós não merecemos é quem fez isso com o país, eu fiquei muito revoltado com o Raphinha, porque é um desrespeito ao povo brasileiro ele falar uma coisa dessa", disse Casagrande no programa Posse de Bola, do UOL Esporte.

CRÍTICAS À ATUAÇÃO DE RAPHINHA

O comentarista esportivo aproveitou a oportunidade para alfinetar Raphinha pelas duas grandes chances perdidas pelo jogador diante da Sérvia. "Desculpa, Raphinha, chutou para fora, além das 10 dancinhas que você ensaiou e não fez porque jogou um jogo e perdeu dois gols. Começa a jogar bola, é hora de jogar bola, e vai estudar a história do povo brasileiro", completou o ex-jogador de futebol.

As críticas de Casagrande se estenderam a Neymar. A relação dos dois tem sido conturbada nos últimos meses, com o comentarista fazendo críticas à postura adotada pelo camisa 10 da Seleção Brasileira. "O Neymar mesmo se envolveu numa parte política de apoiar um candidato fascista, homofóbico, racista, machista, agressor de mulheres, e você vai lá e apoia, o que você quer em troca, aplauso?", afirmou Casagrande.