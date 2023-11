Caíque Gonçalves se despede do Ceará nas redes sociais: 'fica meu agradecimento'

O volante Caíque Gonçalves se despediu do Ceará através das redes sociais na tarde dessa terça-feira (28). O jogador chegou no Alvinegro no final de 2022 e foi contratado para reforçar a equipe na temporada de 2023. Em sua publicação, Caíque lamentou não ter conseguido conquistar o acesso para a Série A, mas agradeceu "pelo apoio de todo torcedor".

"Passando aqui pra agradecer ao Ceará sporting club por essa oportunidade ..

Triste pelo não objetivo principal ,mais de cabeça erguida que em todas partidas fiz o meu melhor .

Gratidão a todos funcionários do clube ..

Foram 40 jogos com muita dedicação e esforço e 1 título conquistado .

Gratidão pelo apoio de todo torcedor ..aqui fica meu agradecimento !", escreveu o jogador.

Pelo Ceará, Caíque Gonçalves atuou em 40 partidas, marcou um gol, deu uma assistência e também esteve presente na conquista da terceira Copa do Nordeste do Alvinegro. Além de Caíque Gonçalves, outros jogadores como Chay, Warley e Guilherme Bissoli também devem deixar o clube.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto