Caíque Gonçalves recebe propostas de times da Série A e B e não deve permanecer no Ceará

O volante Caíque Gonçalves não deve permanecer no Ceará para 2024. Em contato com o staff do atleta, o Diário do Nordeste confirmou que o jogador recebeu propostas e consultas de times das Séries A e B e que o Ceará não manifestou interesse em renovar o contrato.

De acordo com o staff de Caíque, são remotas as chances de extensão do vínculo com o Ceará e de permanência do volante de 28 anos em Porangabuçu para a próxima temporada. Os próximos passos do jogador devem ser definidos até o final de novembro.

Legenda: Caíque Gonçalves, jogador do Ceará, durante jogo da Série B Foto: Israel Simonton / Ceará SC

Caíque Gonçalves foi o terceiro reforço anunciado pelo Ceará para a temporada 2023, confirmado no Vovô no dia 8 de dezembro de 2022. O jogador de 28 anos acumula 40 jogos com a camisa alvinegra, além de um gol e uma assistência.

Caíque integrou o elenco do Ceará que conquistou o título da Copa do Nordeste de 2023. Foram nove jogos no Campeonato Cearense, nove na Copa do Nordeste, dois na Copa do Brasil e 20 na Série B do Brasileirão (sendo 14 como titular).

O volante não entra em campo há mais de um mês. O último jogo de Caíque aconteceu no dia 6 de outubro, quando o Ceará enfrentou o CRB pela 31ª rodada da Série B.

