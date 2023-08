Ceará tem 22 jogadores com contrato para 2024; veja lista e atletas com vínculo no fim

O Ceará tem 22 jogadores com contrato para a próxima temporada. Na reta final de 2023, o clube segue em busca de embalar na Série B para conquistar o acesso, restando 14 rodadas, e tem uma base do elenco com vínculo extenso, que envolve também atletas cedidos para outros clubes.

O período mais extenso é o de Chrystian Barletta, a 2ª contratação mais cara da história do Vovô. Adquirido por R$ 6,6 milhões junto ao Corinthians, o atacante tem contrato até julho de 2028.

O outro presente na lista é o meia Guilherme Castilho, que lidera o topo de investimentos alvinegros. A chegada foi em 2022, por R$ 9,6 milhões com o Atlético-MG, em vínculo até o fim de 2027.

O Diário do Nordeste lista todos os jogadores do Ceará no profissional com processo contratual para além de 2023. Há ainda cinco peças com contratos, mas emprestados no decorrer da temporada: o lateral-esquerdo Kelvyn, o volante Geovane, o meia Léo Rafael e os atacantes Hygor e Zé Roberto.

Jogadores do Ceará com contrato além de 2023

GOL: Bruno Ferreira (abril/2025) e Richard (2024).

ZAG: Lucas Ribeiro (2024), Gabriel Lacerda (2024), Tiago Pagnussat (2024), David Ricardo (2025) e Jonathan (2025).

VOL: Richardson (2024).

MEI: Jean Carlos (2024) e Castilho (2027).

ATA: Janderson (2025), Erick Pulga (2025), Barletta (jul/2028), Pedrinho (2024), Cléber (2024), Nícolas (2024), Saulo Mineiro (2026).

Emprestados com vínculos para 2024: o lateral-esquerdo Kelvyn (Juventude), o volante Geovane (Paysandu), o meia Léo Rafael (América-RN), e os atacantes Zé Roberto (Mirassol) e Hygor (Criciúma).

Jogadores do Ceará com contrato no fim

GOL: André Luiz (2023) e Christian (2023).

ZAG: Luiz Otávio (2023), Sidnei (2023) e Léo Santos (2023).

LAD: Michel Macedo (2023).

LAE: Danilo Barcelos (2023) e Willian Formiga (2023).

VOL: Caíque (2023) e Zé Ricardo (2023).

ATA: Bissoli (2023) e Erick (2023).

Emprestados ao Vovô com contrato no fim: o lateral-direito Warley (Coritiba), o lateral-esquerdo Paulo Victor (Internacional), os volantes Willian Maranhão (Santos) e Breno (Botafogo), além dos meias Chay (Botafogo) e Pedro Lucas (Grêmio).

Emprestados pelo Vovô com contrato no fim: lateral-direito Igor (Avaí).