Ceará vai transformando acesso em uma missão muito difícil na Série B; veja pontuação

O Ceará caminha para transformar o sonho do acesso na Série B em uma missão quase impossível. No momento atual, apenas o resultado importa, e essa sequência não chega, o time não engata. O empate com a Ponte Preta em 1 a 1, neste domingo (20), em casa, foi mais um sintoma do momento.

Ao término da 24ª rodada, o Vovô era o 10º colocado, com 33 pontos. Hoje, segue em 10º, com 34.

A distância para o G-4, que era oito pontos, seguiu a mesma. No returno, são cinco jogos: uma vitória (ABC), três empates (Ituano, Guarani e Ponte Preta) e uma derrota (Vitória). A reação não começou, e o tempo está no fim.

Legenda: O Ceará segue estagnado na 10ª posição, com oito pontos de distância do G-4 Foto: reprodução / SrGoool

Pela situação emergencial, o trabalho do técnico Guto Ferreira se torna condicionado ao resultado, e a equipe segue desperdiçando chances. Diante da Ponte, se mostrou nervosa, errando a tomada de decisão e sem a solidez defensiva necessária. Sem um coletivo envolvente, saiu na frente com o golaço de Barletta no 2º tempo, não sustentou, foi vazado com Eliel e viu os visitantes perderem duas oportunidades claríssimas.

A atuação não é péssima, há transpiração, a tentativa de imposição, mas isso não é suficiente. O único caminho é a vitória, e o Ceará precisa tratar as 14 próximas rodadas como finais para seguir com alguma probabilidade.

A frustração existe pois, após 24 partidas, o time de Porangabuçu nunca virou um postulante ao G-4.

Qual a pontuação para o acesso?

A pontuação para o acesso à Série A, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é de 64 pontos, o que lhe garante uma probabilidade de 93,7%.

Logo, o Ceará precisa de mais 30 para atingir esse objetivo, restando 42 em disputa para a Série B.

Ao todo, seriam 10 vitórias nas próximas rodadas. O número também pode ser obtido de outra forma.

O QUE O CEARÁ PRECISA NAS 14 RODADAS FINAIS PARA O ACESSO?

10 vitórias (30 pontos)

9 vitórias + 3 empates (30 pontos)

8 vitórias + 6 empates (30 pontos)