Ceará tem gol anulado e empata com a Ponte Preta pela Série B, no Castelão

Diante da torcida, o Ceará ficou no empate amargo com a Ponte Preta neste domingo (20), na Arena Castelão. Os dois gols da partida vieram apenas no segundo tempo. Chrystian Barletta abriu o placar para o Vovô, mas Eliel descontou. O Alvinegro ainda teve um gol anulado também na última etapa. Com o resultado, o Alvinegro segue na 10ª posição da tabela da Série B, com 34 pontos. A Macaca caiu para 14º, com 28 somados.

PRÓXIMOS DESAFIOS

O Ceará encara o Tombense na próxima rodada. A partida será no sábado (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Soares de Azevedo. Já a Ponte Preta recebe o Londrina, no Moisés Lucarelli.

Como foi o jogo?

Um primeiro tempo morno. Em casa, o Ceará criou pouco ofensivamente. O Alvinegro sofreu com a marcação adversária e quase viu a Ponte abrir o placar com Paulo Baya, ainda no 1º minuto. Mas Bruno Ferreira saiu firme para a defesa. A Macaca ainda teve boas chances com Eliel e com Felipe Amaral, mas sem sucesso.

Jean Carlos foi quem mostrou mais criatividade no Ceará. O meia teve bons momentos pela esquerda, com velocidade, em que escapou da marcação adversária para conduzir para o ataque. Em um dos lances, a bola sobrou para Breno, que chutou fraco e ficou na defesa de Caíque França.

A Ponte Preta ocupou bem o meio-campo, em especial na proximidade da área. O Ceará mostrou dificuldade em furar bloqueio. Por isso, pouco se viu Saulo e Bissoli pouco chegaram na bola, além de sofrerem com a marcação.

Mas, aos 32', Saulo Mineiro chutou forte da entrada da área, mas o goleiro adversário saiu bem para a defesa. Em outro lance, Jean Carlos recebeu a bola de Luiz Otávio e chutou de fora da área. Caíque França segurou mais uma vez.

A Ponte passou do meio-campo para construir ataques mas, pelo lado esquerdo, viu Warley aparecer bem no um contra um. Além de bem postada, a defesa da Macaca também se movimentou nos espaços que o Ceará procurou. Fez o Vovô errar mais os passes e sofrer no último terço do campo. Assim, o 1T terminou sem gols.

Legenda: Ceará abre o placar diante da Ponte Preta. Foto: Fabiane de Paula/SVM

No primeiro minuto do 2T, a bola sobrou para Barletta, na lateral direita da grande área. Sem marcação, ele ajeitou e mandou por cobertura e fez o primeiro do Ceará na partida.

O Alvinegro voltou para a última etapa com uma postura mais ofensiva. O time de Guto Ferreira conseguiu criar mais após ver a marcação da Ponte dar espaços. Saulo Mineiro teve boa chance em cabeceio, mas mandou para fora. O atacante ainda teve um gol anulado pelo VAR.

Porém, aos 24 minutos, a Macaca empatou o jogo. Após Paulo Baya chutar, Bruno Ferreira espalmou e viu Eliel aproveitar a sobra de bola para deixar tudo igual no Castelão. Os visitantes seguiram no ataque. Igor Torres teve boa chance, mas foi parado pelo goleiro do Ceará.

Pelo Vovô, Cléber perdeu uma chance incrível. De frente para Caíque França, quase na pequena área, ele mandou a bola para fora. Erick também teve boa oportunidade de virar. Na entrada da área, ele bateu forte, mas o goleiro da Ponte foi bem na defesa. Apesar da pressão das duas equipes, o placar ficou no 1 a 1.

