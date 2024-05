Fortaleza Basquete Cearense x Flamengo nos playoffs do NBB: veja horário, ingressos e onde assistir

O Fortaleza Basquete Cearense tem um confronto decisivo com o Flamengo nesta quinta-feira (9), às 19h30, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza/CE. Pelas quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), o Carcalaion precisa da vitória para se manter vivo na competição - uma derrota o elimina da competição nacional.

Isso porque o regulamento prevê uma série de cinco partidas entre as equipes. Até o momento, o time cearense perdeu dois jogos, ou seja, necessita de 100% de aproveitamento nos três próximos duelos com o Rubro-Negro para chegar à semifinal.

No 1º embate, o Flamengo venceu por 79 a 71 no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (3). O 2º encontro foi terça (7), com revés do Fortaleza Basquete Cearense no CFO por 66 a 86. Logo, a missão cearense é se superar para reagir na disputa do NBB.

INGRESSOS

O sócio-torcedor do Fortaleza pode realizar check-in através do site sociofortaleza.com.br e confirmar presença na partida. Em relação aos torcedores que não são sócios, os ingressos são comercializados pelo site Bilheteria Virtual, na Carcalaion Store e na bilheteria do CFO (uma hora antes do jogo).

Além disso, o clube criou promoção para ajudar os residentes do Rio Grande do Sul, vítimas de fortes chuvas no Estado. Em caso de doação a partir de R$ 5,00, o interessado ganha acesso ao setor da arquibancada. O pagamento deve ser efetuado para o PIX (doacoes@cufa.org.br), com entrada liberada mediante exibição de comprovante.

Cadeira superior : R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira) Premium : R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira) VIP: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão de: Sportv, NBB BasquetPass e FlaTV +.

JOGADORES DAS EQUIPES

Fortaleza BC : Orresta, Cassiano, Passos e Bruno; Salsamendi, McClanahan, Eddy, Buford Jr. e Gabriel; D. Nunes; Queiros, Cauã, Samuel e Ewing. Técnico : Flávio Espiga.

: Orresta, Cassiano, Passos e Bruno; Salsamendi, McClanahan, Eddy, Buford Jr. e Gabriel; D. Nunes; Queiros, Cauã, Samuel e Ewing. : Flávio Espiga. Flamengo: Leoni, Scott Machado, Balbi, Yan e Caio; Rich, Gui, Didi, Motta, Cuello e Gueiros; Gabriel Jaú, Olivinha e Emanuel; Maique, Scott e Isaque. Técnico: Gustavo de Conti.

FORTALEZA BC X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA