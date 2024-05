Conmebol realiza vistoria na Arena Castelão nesta quinta-feira (9) para avaliação do gramado

A Arena Castelão recebe uma vistoria da Conmebol nesta quinta-feira (9) para análise do gramado do estádio. A entidade, que gerencia o futebol sul-americano, agendou a avaliação após vetar a praça esportiva de receber jogos do Fortaleza na Copa Sul-Americana devido à baixa qualidade do campo.

O Diário do Nordeste apurou que a visita tem início às 11h. A expectativa é que uma nota oficial seja emitida sobre o assunto, além de um novo relatório técnico sobre a possível liberação do Castelão.

O veto foi concedido no dia 26 de abril, após a vitória tricolor por 4 a 2 contra o Boca Juniors-ARG, pela Sula. Para desgastar menos o campo, duas partidas foram repassadas para o estádio Presidente Vargas (PV): Ceará x CRB, que ocorreu na última segunda-feira (6), e Fortaleza x Athletico-PR, marcado para o dia 16.

Legenda: A última partida do Fortaleza em casa na Sul-Americana foi contra o Boca Juniors-ARG Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Um grupo de trabalho com participação do Governo do Estado do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas (SOP) e da Sesporte, além dos clubes e da Federação Cearense de Futebol (FCF) foi criado para adoção de medidas com foco no campo.

O próximo jogo do Fortaleza na Copa Sul-Americana será em 29 de maio, contra o Sportivo Trinidense-PAR, pela 6ª e última rodada da fase de grupos. No momento, após quatro jogos, o time cearense é o líder do Grupo D com nove pontos, seguido do Boca Juniors-ARG, com sete somados.

