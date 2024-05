Emprestado ao Ferroviário, técnico Paulinho Kobayashi celebra acerto: 'é voltar para casa'

O técnico Paulinho Kobayashi desembarcou na capital cearense, nesta quarta-feira (8), para iniciar os trabalhos no Ferroviário com foco na Série C de 2024. Emprestado pelo Capital-DF até o fim do torneio, o comandante celebrou o retorno ao time coral, onde foi campeão da Série D em 2023.

"É voltar para casa. A gente sempre fica feliz de voltar, é a 3ª vez que estou voltando. Fico contente com isso, com o reconhecimento, para que a gente possa dar sequência ao trabalho. Eu tenho certeza que, quando a gente veste a camisa do Ferroviário, tudo muda. Vamos buscar agora com que a gente consiga dar sequência como consegui fazer em todos os anos que eu passei”, afirmou.

O comandante foi anunciado após a saída de Maurício Copertino, demitido do cargo na última terça (7), após a goleada sofrida pelo São Bernardo-SP por 5 a 0, em São Paulo, na 3ª rodada da competição. Em três jogos, o Tubarão da Barra tem apenas um ponto e está na zona de rebaixamento, em 17ª colocado.

No Ferroviário, Kobayashi teve a 1ª passagem em 2022, quando ficou sete jogos. No ano seguinte, voltou a ser alvo e trabalhou na equipe desde o início da temporada, com bons desempenhos na Copa do Brasil, Estadual e Copa do Nordeste, além do título nacional. Sem acordo financeiro para renovação, se transferiu para o Capital-DF, onde tem vínculo até 2025.