Ferroviário anuncia contratação do técnico Paulinho Kobayashi para a sequência da Série C

O Ferroviário anunciou oficialmente na manhã desta quarta-feira (8) a contratação do técnico Paulinho Kobayashi. O treinador retorna ao Tubarão da Barra para substituir Maurício Copertino e comandar a equipe no restante da Série C do Brasileirão 2024.

A informação do acerto entre Ferroviário e Paulinho Kobayashi já havia sido antecipada pelo Diário do Nordeste na última terça-feira (7). O treinador recebeu uma ligação da direção do Ferrão e aceitou o desafio de retornar à Barra do Ceará.

De acordo com informações divulgadas pelo clube, além de Paulinho Kobayashi, chegam ao Ferroviário o auxiliar técnico Dino Camargo e o preparador físico Claudinho Creato, membros da comissão técnica do novo treinador.

Kobayashi deixou o time cearense após o título nacional da Série D, conquistado em 2023, e se transferiu para o Capital, de Brasília/DF. Com o fim do estadual e a falta de calendário para o restante do ano, o profissional de 54 anos aceitou a proposta do Ferroviário.

A procura por um novo técnico teve início após a saída de Maurício Copertino, demitido na madrugada da última terça-feira (7). A decisão havia sido tomada após a derrota por 5 a 0 para o São Bernardo/SP, pela Série C do Brasileiro.