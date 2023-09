Ferroviário x Ferroviária pela Final da Série D: confira horário, onde assistir e palpites

Chegou a hora de decisão, o momento que o torcedor coral esperava. O Ferroviário recebe a Ferroviária nesta sábado (16), às 16h (de Brasília), no estádio Presidente Vargas, pelo jogo de volta da final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), o Tubarão da Barra precisa de uma vitória simples para sagrar-se campeão da Série D de 2023. Ou melhor, bi-campeão, já que a equipe cearense já levantou a taça em 2018.

E a conquista coral pode ser de forma invicta, o que seria inédito no atual formato da competição. Qualquer vitória dá a taça ao Ferrão, e um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Invicto e força em casa

O Ferroviário aposta em seu retrospecto como mandante. Em 11 jogos disputados no Presidente Vargas na atual edição da Série D, a equipe venceu dez. Fez 29 gols e sofreu cinco em seus domínios. No total, o Ferroviário já disputou 23 partidas pela competição. Ganhou 14 e empatou nove.

Legenda: A torcida coral deve comparecer em grande número para o duelo que vale o título da Série D Foto: KID JUNIOR / SVM

A expectativa é de um bom público no PV, como ocorreu nas fases finais da Série D, com o torcedor coral prestigiando e apoiando a equipe nos momentos decisivos.

"Não podemos deixar de jogar da maneira que nós jogamos. O torcedor tem nos apoiado bastante, o torcedor tem nos ajudado. Esse é um dos fatores que tem feito com que os atletas cresçam até mesmo dentro de casa. Então, nós temos que aproveitar esse fator casa, já que nós conseguimos, em toda a competição, bons jogos, vitórias dentro de casa. O importante é termos os pés no chão e acreditar que somos capazes de conseguir o título respeitando o adversário, mas nos empurrando dentro de casa", declarou o técnico coral, Paulinho Kobayashi.

Desfalques e Retornos

Para a partida, o técnico Paulinho Kobayashi vai contar com o retorno do volante Lincoln, que cumpriu suspensão no último jogo, mas, em contrapartida, o goleiro Douglas Dias não vai para o jogo em decorrência de uma lesão. Quem também está fora é o zagueiro Roni Lobo, expulso no jogo de ida em Araraquara.



ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da TV Brasil e da Fsports.tv, Verdinha 92,5 FM e Tempo Real do Diário do Nordeste

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário: Igor Rayan; Wesley, Alisson, Éder Lima e Mattheus Silva; Lincoln, Cesar Sampaio e Tarcísio; Gabryel Martins, Kadu Barone e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Ferroviária: Saulo; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Pablo Gabriel; Vitor Ricardo, Paulinho Santos e Felipinho; Thomaz, Pilar e Vitor Barreto. Técnico: Alexandre Lopes.

FERROVIÁRIO X FERROVIÁRIA | FICHA TÉCNICA

Data: 16/09/2023

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden RS

Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi RS

Assistente 2: Michael Stanislau RS

Árbitro de Vídeo: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA) PR