Maior contratação e artilheiro no início do ano, Castilho perde espaço no Ceará; veja números

Maior contratação da história do Ceará, Guilherme Castilho perdeu espaço na equipe nos últimos meses. Na Série B do Brasileirão 2023, por exemplo, o meio-campista disputou apenas 32% dos minutos jogados pelo Ceará na competição.

Titular da equipe no início da temporada, sob o comando do treinador paraguaio Gustavo Morínigo, Castilho foi um dos artilheiros da equipe nos primeiros meses de 2023. Nos 13 primeiros jogos disputados por ele na temporada, foram dez como titular e oito gols.

NÚMEROS GERAIS DE CASTILHO NA TEMPORADA

38 jogos disputados

21 jogos como titular

17 jogos que começou como reserva e depois entrou em campo

1.876 minutos jogados

10 gols

2 assistências

Apesar do destaque do jogador no início da temporada, Guilherme Castilho perdeu espaço, sobretudo após o início da Série B do Brasileirão. Antes titular, o meio-campista é considerado reserva atualmente e tem recebido menos oportunidades.

Prova clara disso é que Castilho foi titular em apenas cinco dos 22 jogos disputados pelo Vozão na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro.

NÚMEROS DE CASTILHO NA SÉRIE B 2023

18 jogos na competição

5 jogos como titular

13 jogos que começou como reserva e entrou

644 minutos jogados

1 gol

2 assistências

O Ceará já disputou 22 partidas na Série B 2023, totalizando cerca de 1.980 minutos jogados. Castilho, que soma 644 minutos jogados, disputou apenas 32% dos minutos jogados pelo Ceará na competição.

CONTRATAÇÃO MAIS CARA DA HISTÓRIA DO CLUBE

O meia Guilherme Castilho foi anunciado como reforço do Ceará no dia 27 de julho de 2022. O Alvinegro de Porangabuçu comprou 65% dos direitos econômicos do jogador por R$ 9,6 milhões, junto ao Atlético-MG.

Ao todo, em sua passagem por Porangabuçu, são 52 jogos disputados, além de 12 gols e duas assistências. Ele foi campeão da Copa do Nordeste 2023, sobre o Sport.