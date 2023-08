Ceará precisa de aproveitamento de campeão para subir para a Série A; veja cenário

O Ceará precisa de um aproveitamento de campeão na reta final da Série B para conseguir o acesso à Série A de 2024. O Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após a 24ª rodada, indicou que a chance alvinegra de retornar à 1ª divisão é de 7,3%.

Na 10ª posição na tabela, com 34 pontos, o Vovô tem mais 14 rodadas pela frente, com 42 pontos em disputa. Hoje, a UFMG indica que a pontuação para o acesso é de 64, que oferece 93,7% de probabilidade.

Assim, o Ceará precisa ganhar 30 de 42 pontos. Nesse caso, o aproveitamento seria de 71,4%.

O índice é maior do que o necessário para um time ser campeão, que exige a conquista de 71 pontos. Segundo estatísticos, um clube deve ter aproveitamento de 62,2% no torneio para ficar com o título.

No momento, o Ceará tem 47%. São nove vitórias, sete empates e oito derrotas. Sob o comando de Guto Ferreira, a proporção é menor, de 43,3%: foram três vitórias, quatro empates e três derrotas.

Legenda: O Ceará não evoluiu na pontuação com o técnico Guto Ferreira Foto: arquivo / SVM

O QUE O CEARÁ PRECISA NAS 14 RODADAS FINAIS PARA O ACESSO? 10 vitórias (30 pontos)

9 vitórias + 3 empates (30 pontos)

8 vitórias + 6 empates (30 pontos)