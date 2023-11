Ceará inicia reformulação de elenco e cinco atletas estão de saída; veja

A primeira leva de atletas a deixar Porangabuçu será iniciada nesta semana, com os jogadores que encerram contrato e não interessam para 2024. Dessa lista, atletas como os laterais Warley e Michel Macêdo, o volante Caíque Gonçalves, o meia Chay não vão receber propostas de renovação e, portanto, encerrar ciclo no Ceará. Além dos já citados, o atacante Guilherme Bissoli também é outro jogador que está de saída do clube.

O Diário do Nordeste já havia antecipado, inclusive, que Caíque Gonçalves tinha proposta de outras equipes e não deveria permanecer em Porangabuçu.

A situação de outros atletas ainda deve ser discutida. O experiente zagueiro Luiz Otávio, por exemplo, é um que tem contrato encerrando e ainda não há definição de permanência ou saída.

NOVOS DIRIGENTES

O novo executivo de futebol, Lucas Drubscky, que foi anunciado nesta segunda-feira (27) e o novo diretor de futebol, Haroldo Martins, que ainda será oficializado, deverão ser apresentados ainda nesta semana.

Os dois vão se juntar a Ricardinho, assessor do departamento de futebol, e João Paulo Sanches, coordenador de futebol, que já trabalham em Porangabuçu há alguns dias.

BISSOLI DE SAÍDA

O atacante Guilherme Bissoli é um dos jogadores que também está de saída do Ceará e não vai integrar o elenco na temporada de 2024. O contrato do jogador com o Ceará era válido até o final dessa temporada e não será renovado. No Alvinegro jogador atuou em 17 partidas, marcou três gols e deu duas assistências. O Diário do Nordeste apurou que o jogador foi sondado por equipes nacionais e internacionais, mas que não há nenhum contrato assinado.