Nícolas critica Ceará e mostra arrependimento em jogar pelo clube em 2023

O atacante Nicolas, que hoje está no Paysandu, disse em entrevista que se arrependeu em deixar o Goiás para atuar no Ceará em 2023. Em declaração ao 'Esporte na Band', o jogador afirmou que o clube cearense é "extremamente desorganizado" e que "quem estava na frente não resolvia nada".

"Eu me arrependo muito. Fui para um lugar extremamente desorganizado, sem convicção naquilo que queria. Queriam que todos resolvessem o problema, mas quem estava na frente de verdade não resolvia nada. Era muita troca e muita mudança. Muita instabilidade da direção, por parte das comissões".

Antes de chegar ao Vovô, ele passou pelo Goiás e chegou ao Ceará no início da temporada de 2023, em abril. O vínculo contratual ia até o final de 2024. No entanto, o atacante não conseguiu se firmar na titularidade do Alvinegro. Foram 31 partidas disputadas e apenas três gols marcados.

O jogador comentou seu retorno ao Paysandu, clube pelo qual jogou de 2019 até 2021.

"A passagem pelo Ceará me incomodou muito. Eu vinha em uma batida muito boa e cheguei em um clube desorganizado. E aí você fica duvidando de você. Precisava de um lugar em que me sentisse em casa e as coisas pudessem acontecer de maneira mais clara".

Este ano no Papão, são 22 jogos, com 13 gols marcados e duas assistências.