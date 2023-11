Ceará anuncia contratação do executivo de futebol Lucas Drubscky; veja perfil do profissional

O Ceará anunciou na manhã desta segunda-feira (27) a contratação do seu novo executivo de futebol: Lucas Drubscky. A informação já havia sido confirmada anteriormente pelo Diário do Nordeste. Drubscky acumula passagens por equipes como Cruzeiro, Bahia e Guarani.

“Estou muito feliz e motivado de chegar ao Ceará, um clube de massa, de camisa forte, respeitado dentro e fora do Brasil. O Ceará não cabe na Série B. Não pouparemos esforços, em conjunto com a diretoria, comissão técnica e atletas, para levar o Vozão de volta ao seu devido lugar: a Série A do Campeonato Brasileiro”, disse em entrevista ao Ceará.

Legenda: Anúncio de Lucas Drubscky Foto: Arte/Ceará

O departamento de futebol do Ceará para a temporada 2024 agora conta com três nomes: Lucas Drubscky (executivo de futebol), João Paulo Sanches (coordenador de futebol) e Ricardinho (assessor de futebol).

QUEM É LUCAS DRUBSCKY?

Drubscky estava no Guarani-SP. Ele chegou ao time de Campinas em junho e teve como primeiro ato no clube a intermediação da contratação do técnico Umberto Louzer. O time bugrino lutou pelo acesso à Série A até a penúltima rodada da Série B do Brasileiro deste ano.

Legenda: Lucas Drubscky foi anunciado como novo executivo de futebol do Ceará Foto: Thomaz Marostegan/Guarani FC

Jovem, com apenas 32 anos, Lucas Drubscky tem história no futebol do Nordeste. Já faturou um Campeonato Pernambucano com o Sport e subiu o Leão da Ilha para a divisão de elite, em 2019, como vice-campeão.

No Bahia, em 2021, montou o elenco campeão da Copa do Nordeste, porém foi rebaixado para a Série B com o Esquadrão naquele ano. Passou ainda pelo Cruzeiro, na base, onde conquistou 3 títulos internacionais, 2 títulos nacionais e 6 estaduais, e pelo Atlético-MG, onde iniciou a carreira, e foi head de futebol no Coritiba.