Ceará acerta com Haroldo Martins para ser o novo diretor de futebol; veja perfil

Haroldo Martins será o novo diretor de futebol do Ceará. O Diário do Nordeste apurou que há um acerto entre o clube e Haroldo e que o anúncio oficial do dirigente deve acontecer em breve. Haroldo irá ocupar o cargo deixado por Albeci Júnior.

Esta será a segunda vez em que Haroldo Martins ocupará o cargo de diretor de futebol. Anteriormente, ele atuou no clube na mesma função na temporada 2016. Ele também já serviu no clube em outras funções, como diretor financeiro, jurídico e de operações.

Haroldo Martins dirigirá o departamento de futebol do Ceará, que já conta com outros três nomes já anunciados pelo clube: Lucas Drubscky, executivo de futebol, João Paulo Sanches, coordenador técnico, e Ricardinho, assessor de futebol.

Legenda: Departamento de futebol do Ceará Foto: Arte/SVM

O Ceará disputará pelo menos quatro competições em 2024: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.