Fortaleza e mais 10 clubes da Série A assinam com a Liga Forte a favor da paralisação do Brasileirão

Os clubes da Série A que fazem parte da Liga Forte União (LFU), entre eles o Fortaleza, enviaram um resposta ao ofício da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta segunda-feira, se colocando a favor da paralisação imediata do Campeonato Brasileiro até a data de 31 de maio por causa da tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul.



"A paralisação se faz necessária como medida humanitária, consensual e de justiça de competição", escreveu a Liga em suas redes sociais. Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco fazem parte da LFU. Atlético-MG, Red Bull Bragantino, Corinthians e Grêmio também concordam com a paralisação.

Legenda: Marcelo Paz é CEO da SAF do Fortaleza e presidente da Liga Forte União (LFU) Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC

Fortaleza assina Essa decisão está de acordo com os demais integrantes da LFU, entidade da qual Marcelo Paz, CEO do Fortaleza EC SAF é o seu presidente. "Fizemos uma reunião online hoje à tarde com os 11 clubes participantes, e entendemos coletivamente que é o melhor pleito a ser feito, solicitar que as duas próximas rodadas fossem adiadas, com o intuito de minimizar os efeitos para os clubes gaúchos, que já estão prejudicados de diversas formas, seja ela financeiramente, emocionalmente, e esportivamente. Entendemos que era o melhor caminho neste momento, e isso também é uma resposta a um documento que a própria Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou na última sexta-feira (10) pedindo que os clubes se posicionassem. Essa é a nossa resposta para a entidade, após analisar, pensando juntos, pensando no bem coletivo", justificou Marcelo Paz.

Ofício

A LFU mandou o ofício para a CBF, que enviou na sexta-feira uma circular a todos os seus membros filiados pedindo um posicionamento sobre a possibilidade de interrupção da disputa dos torneios nacionais em virtude da catástrofe e de um ofício protocolado pelo ministério do Esporte sugerindo a paralisação dos campeonatos.

Na última semana, a maioria dos clubes já havia se manifestado de forma contrária à interrupção do Brasileirão. Internamente, a CBF também debateu o tema e encontrou problemas de calendário que inviabilizariam o adiamento dos torneios, que invadiriam 2025, ano em que haverá enormes dificuldades para a distribuição dos torneios, uma vez que será disputada a Copa do Mundo de clubes, nos EUA, reunindo Palmeiras, Flamengo e Fluminense, ao menos.



Adiamento

Por enquanto, apenas os jogos dos times gaúchos foram adiados, tanto nos torneios nacionais, como nos continentais, caso das Copas Libertadores e Sul-Americana, que são disputadas por Grêmio e Internacional, respectivamente. Clubes e entidades articulam para que as equipes do Estado sejam realocadas em outras regiões do País para que possam nas próximas semanas retomar suas atividades e participação nos torneios. Os estádios e centros de treinamento da dupla Gre-Nal foram impactados pelas enchentes.